Calderano vence japonês e vai à final do WTT Contender do Rio

O cenário do terceiro set voltou ao que estava no primeiro. Hugo foi firme em seus ataques de forehand e dominou a parcial. Ele abriu 6/0 no começo e administrou a vantagem a partir de então, fechando o duelo em 11/5. No quarto set, o japonês até tentou equilibrar as ações, mas o brasileiro seguiu sua agressividade nos golpes e abriu vantagem para ganhar por 11/7.

Final é logo ali

Agora, na final, Hugo enfrentará o sul-coreano An Jaehyun (37º), que passou pelo alemão Steffen Mengel (64º). O duelo acontecerá no início da tarde deste domingo (26), às 11h45 (horário de Brasília). Com a campanha em solo carioca, Hugo Calderano já garante 180 pontos no ranking mundial. Caso for campeão, ele ultrapassará o taiwanês Lin Yun-Ju no ranking olímpico e passará a ser momentaneamente o quarto cabeça de chave de Paris-2024.

Bruna Takahashi é derrotada

Já Bruna Takahashi, 18ª colocada do ranking mundial, também fez dois jogos neste sábado e, depois de bater a alemã Franziska Schreiner (189ª) acabou derrotada pela também japonesa Hina Hayata (5ª), principal cabeça de chave do torneio, que venceu de forma dominante. Bruna repetiu o seu desempenho do WTT Contender do Rio de Janeiro do ano passado, quando também fez bela campanha e caiu nas quartas de final.

Ela somou 105 pontos no ranking mundial e, com isso, deve ganhar uma posição na próxima atualização da classificação. Bruna tem tudo para ser uma das 16 cabeças de chave do torneio olímpico, o que lhe dá o direito de entrar somente na terceira rodada em Paris-2024. As equipes brasileiras masculina e feminina de tênis de mesa já estão asseguradas nos Jogos Olímpicos.