Pinheiros e Nacional avançam no Sul-Centro Americano

Os clubes brasileiros avançaram para a semifinal do Campeonato Sul-Centro Americano de handebol feminino, que está sendo disputado em São José (SC). O Pinheiros foi o primeiro a garantir a liderança do seu grupo ao derrotar o Sedalo, da Argentina, por 28 a 18. Em seguida, o anfitrião Nacional se recuperou do empate na primeira rodada e venceu o Scuola Italiana, do Uruguai, por 26 a 19. Os dois times disputam a semifinal nesta sexta-feira (24).

Após vencer o Jockey Club na primeira rodada, o Pinheiros entrou em quadra em uma boa posição para garantir a vaga na semifinal. E o time paulista fez uma boa partida para terminar em primeiro lugar no grupo 2 da competição. O Sedalo até começou o jogo na liderança, abrindo 3 a 1 nos minutos iniciais. Mas logo o Pinheiros passou para a liderança do placar e foi para o intervalo vencendo o jogo por 16 a 9. Na segunda metade do jogo, o Sedalo tentou a reação, mas foi parado por uma ótima atuação da goleira Jéssica Oliveira, que foi eleita a MVP da partida. Assim, o Pinheiros ampliou a vantagem feita no início da partida e ganhou o confronto por 28 a 18.

Nacional vence uruguaias

Em seguida, o Nacional entrou em quadra contra o Scuola Italiana, precisando vencer por sete gols de vantagem para terminar em primeiro lugar no grupo 1 e superar o chileno Ovalle, com quem o time brasileiro empatou na estreia. O primeiro tempo do jogo foi mais equilibrado, com o Nacional liderando por 10 a 9 no intervalo. Mas o time brasileiro conseguiu abrir vantagem no segundo tempo, sem ter o apagão no final do jogo que teve na primeira partida. Assim, a equipe catarinense venceu a partida por 26 a 19 e garantiu a classificação.