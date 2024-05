Luisa Stefani cai nas semis em duplas do WTA de Estrasburgo

Principal brasileira no ranking de duplistas da WTA, Luisa Stefani voltou à quadra para a disputa das semifinais do WTA 500 de Estrasburgo, na França. A número 10 do mundo, em parceria com a holandesa Demi Schuurs, enfrentou a dupla formada pela romena Monica Niculescu e a espanhola Cristina Bucsa. No entanto, Stefani e Schuurs não foram páreas contra as adversárias e perderam por 2 a 0, com parciais de 1/6 e 4/6 em 1h14.

Na trajetória no WTA 500 de Estrasburgo, Luisa Stefani e Demi Schuurs estrearam com vitória nas oitavas de final. O triunfo foi diante das russas Vera Zvonareva e Diana Shnaider por 6/3 e 7/5. Em seguida, a dupla da brasileira derrotou a mexicana Giuliana Olmos e a russa Alexandra Panova com parciais de 6/2 e 6/3, e avançou às semis.

A partida

Assim, valendo uma vaga na decisão, a dupla campeã do WTA 1000 de Doha mediu forças diante da parceria da romena Monica Niculescu e da espanhola Cristina Bucsa. No confronto, as adversárias começaram quentes e impuseram o ritmo da partida. Logo no primeiro game, Niculescu/Bucsa quebrou o saque de Setefani/Schuurs. A dupla da brasileira quase devolveu no game seguinte, mas teve o break-point negado.