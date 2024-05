Jovane Guissone fica em sexto na Copa do Mundo de paraesgrima

Na abertura da etapa de São Paulo da Copa do Mundo de paraesgrima, o brasileiro Jovane Guissone teve o melhor desempenho do país e terminou na sexta colocação no florete masculino B. A competição vale como classificação para as últimas vagas dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024. Nesta sexta-feira (24), acontecerão as disputas da espada feminina e do sabre masculino.

Jovane Guissone já está com sua vaga garantida para os Jogos de Paris, por se encontrar na sexta colocação do ranking mundial. Em São Paulo, o gaúcho foi até o quadro de 8 do florete masculino B, onde acabou superado no último toque pelo ucraniano Anton Datsko. Vanderson Chaves, por sua vez, parou no no quadro de 32 diante do venezuelano Numa Rojas. Ouro para o britânico Dimitri Coutya, que derrotou o chinês Benjun Qin. Datsko e o italiano Michele Massa foram bronze. No florete masculino A, os brasileiros Lucas Julião e Kevin Damasceno caíram no quadro de 32. Eles foram superados pelos italianos Emanuelle Lambertini e Matteo Betti, respectivamente. Já Alex Sandro Souza, se despediu diante de Kevin no quadro de 64. Saichun Zhong, da China, foi o grande campeão. Prata para o também chinês Ligiang Chen, enquanto Gang Sun, outro atleta da China, e Damien Tokatlian, da França, acabaram em terceiro lugar.