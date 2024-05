Flamengo domina Bauru e avança para a final do NBB

O Flamengo precisava de apenas mais uma vitória para confirmar a vaga na final, após ganhar os dois jogos iniciais da série por 92 a 61 e 88 a 65. E o rubro-negro não deu chance para que o adversário forçasse um quarto jogo da série. Logo no primeiro tempo, o Flamengo disparou no placar. Com apenas um erro e incríveis 92,5% de aproveitamento nos arremessos para dois pontos, a equipe foi para o intervalo vencendo por 74 a 35. Ao longo do segundo tempo, a intensidade do jogo caiu, assim como a eficiência do Flamengo no ataque. Mesmo assim, o time manteve uma larga vantagem no placar, vencendo o jogo por 38 pontos.

Números do jogo

Gui Deodato foi o destaque da partida com 26 pontos, seis assistências e 31 de eficiência. Gabriel Jaú anotou 21 pontos para o Flamengo, enquanto Cuello e Franco Balbi tiveram 13 pontos cada. Do lado do Bauru Basket, o pivô Anderson Rodrigues foi o principal pontuador do time com 18 pontos.