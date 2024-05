Equipes juvenis do Brasil ficam fora do pódio no Pan

O segundo dia do Campeonato Pan-Americano de ginástica artística em Santa Marta, na Colômbia, teve a disputa por equipes e do individual geral da categoria juvenil. Os Estados Unidos confirmaram o favoritismo e levaram o ouro com suas duas equipes. Já o Brasil, ficou em quarto lugar no feminino e em quinto no masculino.

O time feminino do Brasil foi composto por Larissa Machado, Isabel Aguilar, Sophia Weisberg e Gabriela Bouças. As brasileiras fizeram uma competição ruim, com um total de oito quedas e somando 147,699. Com a quatidade de erros, a equipe acabou ficando a dois décimos do pódio. O destaque positivo fica para a boa rotação no salto, único aparelho onde não houve queda e ainda teve Larissa e Sophia apresentando o Yurchenko com dupla pirueta, de alto valor de dificuldade (5.0). Os Estados Unidos levaram a medalha de ouro, com 154.101, enquanto o Canadá ficou com a prata, com 153.433. A Argetnina terminou em terceiro lugar com 153.433.

Larissa Oliveira foi a melhor brasileira no individual geral com 49.000 pontos e o sétimo lugar. Ela e Sophia Weisberg vão disputar as finais do salto e do solo. Já Gabriela Bouças e Isabel Aguilar se classificaram para a disputa de medalhas das barras assimétricas.