Brasil oscila contra a Argentina, mas vence a primeira na VNL

A tônica permaneceu na terceira parcial. A Argentina tomou a dianteira do placar logo no início e permaneceu até o final. Bernardinho colocou Cachopa e Alan em quadra ainda na metade do set, mas pouco adiantou. A rede brasileira empacou por diversas vezes e o bloqueio parou de frear os ataques argentinos, o que fez com a seleção celeste vencesse por 25/19.

Virada brasileira

Bernardinho deixou Cachopa em quadra para o quarto set e o Brasil melhorou. A parcial teve muito equilíbrio desde o início, com as duas equipes se alternando na liderança do placar. A partir do 12/12, o Brasil conseguiu abrir uma diferença, impulsionado por bons saques de Isac e de Lucarelli. A vantagem de quatro pontos permaneceu até a reta final e a equipe desperdiçou três set points, mas fechou em 25/23.

Com o crescimento na quarta parcial, a torcida brasileira voltou a jogar junto e inflamou o Maracanãzinho outra vez. Isto fez com que a seleção verde-amarela seguisse em alta no tie-break. A equipe marcou os dois primeiros pontos e permaneceu com a vantagem no placar até o final, vencendo por 15/11 e garantindo o triunfo na partida e a primeira vitória na VNL 2024.