Beth Gomes quebra recorde da competição, mas não vai ao pódio

O Brasil ficou sem medalhas na sessão da manhã desta sexta-feira (noite de quinta, 23 de maio), no Mundial de Atletismo Paralímpico em Kobe no Japão. Beth Gomes e Izabela Campos competiram contra atletas de uma classe mais alta das suas e, por isso, não conseguiram um lugar no pódio, ficando em sexto lugar. Beth competiu no lançamento do dardo, enquanto Izabela entrou em ação no arremesso do peso.

Beth Gomes da classe F53 (atletas cadeirantes) competiu na final do lançamento do dardo F54, como única atleta da categoria mais baixa. Recordista mundial da prova na F53, Beth Gomes conseguiu um lançamento de 13,18m para quebrar o recorde do campeonato, ficando apenas 49cm atrás do seu recorde mundial. Mas na classificação geral, Beth ficou na sexta posição. A campeã da prova foi a uzbeque Nurkhon Kurbanova, que quebrou o recorde mundial da classe F54 com 20,73m. A prata foi para a nigeriana Flora Ugwunwa (19,33m), enquanto a iraniana Elham Salehi levou o bronze (16,61m).

Outras provas

Izabela Campos passou por algo parecido no arremesso do peso. A brasileira é da classe F11 (atletas com deficiência visual) e competiu na disputa da categoria F12. Ela conseguiu sua melhor marca da temporada com 10,12m e terminou na sexta posição (a terceira melhor entre as atletas da F11). A uzbeque Safiya Burkhanova foi a vencedora da prova com 13,05m. A China fez uma dobradinha com prata para Zhao Yuping (12,71m) e bronze para Xue Enhui (11,00m).