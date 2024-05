Ana Caetano e Marcus D'Almeida param nas oitavas em Yecheon

Na disputa da chave de duplas mistas do arco recurvo da etapa de Yecheon da Copa do Mundo, os brasileiros Ana Luiza Caetano e Marcus D'Almeida encerraram sua campanha na fase de oitavas de final. Ambos retornarão ao torneio ainda na madrugada desta sexta-feira (24), para a competição individual. Os duelos válidos pela primeira rodada se iniciam às 2h13, no horário de Brasília-DF.

Ana e Marcus começaram sua trajetória enfrentando Ariana Mohamad Zairi e Muhammad Busthamin, da Malásia. Com três flechas nota 10 na primeira parcial, os atletas asiáticos largaram em vantagem no confronto. Depois, os brasileiros melhoraram o seu desempenho e viraram a partida. Após um empate em 39 a 39 na quarta rodada, eles avançaram para as oitavas de final.

Agora, os adversários seriam os japoneses Ruka Uehara e Junya Nakanishi, 383º e 87º colocados do ranking mundial, respectivamente. Eles iniciaram anotando 39 pontos e saindo na frente no duelo. Na sequência, Caetano e D'Almeida ficaram no empate nas duas parciais seguintes, ambas pelo placar de 37 a 37. Por fim, para selar a classificação, os arqueiros do Japão alcançaram a marca de 38 e viram os brasileiros errarem a última flecha, que parou no 7 (37 no somatório) e decretou a derrota da dupla em Yecheon.