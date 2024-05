Brasil perde para Cuba na reestreia de Bernardinho

Leal foi o principal jogador brasileiro, marcando 19 pontos, sendo 17 de ataque e dois de bloqueio. Lucarelli fez 11, sendo nove de ataque, um de bloqueio e um de saque. Darlan marcou dez pontos, todos de ataque. Lucão e Flávio também tiveram 10 pontos, enquanto Flávio teve oito acertos. Pelo lado cubano, Yent, com 18, e Lopez, com 15, foram os principais atacantes da equipe.

A seleção brasileira voltará à quadra do Maracanãzinho na quinta-feira (23), às 21h, para enfrentar a Argentina, pela segunda rodada da Liga das Nações. Um dia depois, na sexta-feira (24), jogará contra a Sérvia, também às 21h. Por fim, fechando a primeira semana da VNL, a equipe terá a Itália pela frente no domingo (26), às 10h. Todas as seleções adversárias do Brasil nesta etapa inicial ainda não têm vaga olímpica assegurada - diferente da equipe verde-amarela, que já tem vaga em Paris-2024.

Como foi o jogo

O Brasil começou o jogo com dificuldades nas viradas de bola, o que fez com que Cuba abrisse vantagem logo no começo, em 9/5. Após boa passagem no saque de Leal, a equipe verde-amarela encostou no placar e diminuiu a diferença em um. No entanto, Cuba conseguiu manter a dianteira e voltou a abrir na metade do set, chegando a 24/21. O Brasil ainda salvou dois set points, mas perdeu a parcial por 25/23.

Mantendo o ímpeto do set anterior, Cuba fez os dois primeiros pontos da segunda parcial e manteve a diferença no início. O Brasil passou a frente com mais uma boa passagem de Leal. A equipe verde-amarela chegou a abrir 17/14 de frente, mas Cuba virou depois que Yant foi pra linha de saque e marcou dois aces seguidos. Os caribenhos chegaram a 24/22 e tiveram um total de quatro set points, mas o Brasil salvou todos e conseguiu a virada, após bons saques de Lucão e de Lucarelli.

A terceira parcial teve uma tônica diferente. Assim como no primeiro set, o Brasil demonstrou muita dificuldade nas viradas de bola e viu Cuba crescer no bloqueio. Assim, a equipe centro-americana conseguiu abrir oito pontos rapidamente, em 11/3. Logo, Bernardinho promoveu a inversão do 5x1 e colocou Cachopa e Alan em quadra. O Brasil chegou a cortar a diferença para três pontos, mas perdeu por 25/20.