Bernardinho explica corte de Maique e Honorato como líbero

Opostos também definidos

Além de Thales como líbero, o treinador cravou que já tem seus dois opostos definidos para os Jogos Olímpicos: os irmãos Alan e Darlan, que consequentemente também disputarão a VNL. Na visão do técnico, Maique (líbero) e Felipe Roque (oposto) são os substitutos naturais nessas posições e seguem em treinamento em Saquarema, mas não estão na lista para a Liga das Nações justamente por conta desse laboratório avaliativo que faz Bernardinho para Paris.

"Eles não foram cortados, eles fazem parte. Mas para treinar essas opções, para no caso de um dos nossos opostos, dentro da própria Olimpíada, eu tenho que fazer alguém jogar naquela função. A Olimpíada é assim. E se eu não treinar isso nas partidas que nós temos agora, não ai acontecer. Vai acontecer alguma coisa lá e eu não tenho como agir. Que as pessoas entendam: o segundo líbero é o Maique, mas aqui eu tenho que treinar o sistema que vai ser utilizado em Paris", finalizou o técnico.

Assim como a seleção feminina, a seleção brasileira de vôlei masculino jogará a primeira semana da VNL no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A equipe fará sua estreia nesta terça-feira (21), às 21h, contra Cuba. Depois, a seleção jogará contra a Argentina, na quinta-feira (23), contra a Sérvia, na sexta-feira (24) e, por fim, contra a Itália, no domingo (26). Serão três etapas na primeira fase, em que as sete melhores seleções da classificação avançarão para a fase final.