Vic Albuquerque decide e Corinthians vence no Brasileiro

A artilheira decide! Em confronto válido pela 11ª rodada do Brasileiro Feminino, o Corinthians fez o dever de casa e derrotou o Avaí/Kindermann por 1 a 0. A equipe paulista disputou todo o segundo tempo com uma jogadora a menos e viu a experiente Vic Albuquerque decidir a vitória para o Timão. Elas seguem na liderança isolada do torneio, agora com 10 triunfos em 11 jogos realizados.

O jogo A primeira grande oportunidade do Corinthians saiu aos 11 minutos, quando a meia Vitória Yaya arriscou de fora da área e a goleira Dida fez uma excelente defesa. Elas seguiram pressionando o adversário e a atacante Millene recebeu livre na marca do pênalti, mas finalizou por cima do gol. No entanto, nos acréscimos da etapa inicial, a zagueira Érika fez uma falta sendo a última jogadora de linha antes da goleira e acabou expulsa do confronto. Mesmo com uma atleta a menos, o Timão continuou tendo a posse de bola e buscando abrir o marcador. A atacante Gabi Portilho, que entrou na partida após o intervalo, teve uma chance dentro da área, mas parou na Dida. Aos 20 minutos, a ponta Pitty, do Real Brasília, recebeu um cruzamento da direita, girou e chutou para fora. Quando parecia que o jogo do Brasileiro terminaria empatado, a artilheira histórica do Corinthians apareceu. A volante Juliana Ferreira achou um lindo passe e Vic Albuquerque desviou para as redes. Este foi o 96º gol da atacante de 26 anos com a camisa do alvinegro paulista.