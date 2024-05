Pedro e Henrique avançam às quartas no Futures de Wuhan

Campeões da última etapa do Futures de vôlei de praia, em Pingtan, a dupla Pedro e Henrique começou com o pé direito no Futures de Wuhan. Os brasileiros jogaram duas vezes na madrugada desta sexta-feira (17), e conquistaram duas vitórias. Assim, com os resultados positivos, a dupla do Brasil avançou diretamente às quartas de final do torneio.

Os jogos

A fase de grupos no Futures de Pingtan, tanto no masculino, quanto no feminino, foi dividida em quatro chaves de três equipes cada. Os brasileiros Pedro Oliveira e Henrique Camboim estiveram no grupo C. Por lá, elas começaram com vitória diante dos chineses Zhou e Xu Zongqi por 2 a 1, com parciais de 16-21, 21-19 e 15-10. Em seguida, carimbaram a vaga às quartas de final após vencerem a dupla australiana Takken e Howat pelo mesmo placar, parciais de 21-17, 11-21 e 19-17.

Os brasileiros buscam o segundo título no Futures na China. No último domingo (12), eles superaram venceram os canadenses MacNeil/Russell por 2 sets a 1 (21/12, 13/21 e 15/11) na final. A dupla brasileira deve voltar em ação na madrugada deste sábado (18), mas ainda espera a definição dos vencedores da repescagem para saber os adversários. Além disso, vale lembrar que Pedro e Henrique são os únicos brasileiros remanescentes no Futures de Wuhan. Isso porque, Julhia e Marcela caíram no qualificatório do torneio na quinta-feira (16), diante das polonesas Josephine e Bernadetta por 2 a 1.