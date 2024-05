Thiago Monteiro mantém a boa fase e avança em Roma

De volta ao top-100, Thiago Monteiro segue em ótima fase. Na manhã desta sexta-feira (10), o brasileiro voltou ao saibro italiano para a disputa dos 32-avos de final do Masters 1000 de Roma. Monteiro teve pela frente o australiano Jordan Thompson, e venceu o confronto por 2 a 0 (6/1 e 6/3). Essa é a quarta vitória do tenista no simples do torneio, e a oitava nos últimos nove jogos.

Jogando novamente como azarão, Thiago Monteiro, número 95 do ranking ATP ao vivo, enfrentou o atual 37º colocado do mundo. Mesmo assim, o grande momento do brasileiro prevaleceu no confronto, e Monteiro conquistou o triunfo sem muitas dificuldades. Anteriormente, os dois tenistas haviam se enfrentado por duas vezes, com uma vitória para cada.

O jogo começou com um domínio absoluto de Thiago Monteiro. O brasileiro impôs intensidade e quebrou o serviço de Thompson duas vezes na primeira parcial para abrir 5-1. No game seguinte, Monteiro recuperou um 0-40 e salvou quatro break-points para vencer a disputa. O destaque do primeiro set ficou para lindo ponto do brasileiro com um Lobby Tweener, jogada na qual o tenista rebate a bola por entre as pernas virado de costas para o adversário.