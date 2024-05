Nadadores de Porto Alegre vão ao pódio no Troféu Brasil

Rio de Janeiro - As enchentes que atingem o Rio Grande do Sul mudaram o planejamento de vários atletas. O time do Grêmio Náutico União, clube de Porto Alegre tradicional na natação brasileira, mudou o seu itinerário e veio para o Troféu Brasil/Seletiva Olímpica no Rio de Janeiro apenas com quatro atletas. Em busca de um recomeço através do esporte, a equipe conseguiu duas medalhas nesta quinta-feira (9), com a dobradinha de Thiago Ruffini e Pedro Farias nos 1500m livre masculino.

Antes das enchentes, a equipe do GNU estava em Santa Catarina para uma competição. Os atletas voltaram de avião no último dia em que o Aeroporto Salgado Filho estava aberto e quase não conseguiram pousar porque a pista já estava com acúmulo de água. "Os últimos dias foram um turbilhão de emoções. Estávamos em Santa Catarina e a gente via as notícias no noticiário. Nós sabíamos que a situação estava ruim, mas só fomos ter noção da gravidade quando chegamos lá", explicou Thiago Ruffini em entrevista ao Olimpíada Todo Dia.

Equipe reduzida

Inicialmente, o GNU iria para o Troféu Brasil de natação com 14 atletas. Com as enchentes no Rio Grande do Sul na última semana, a equipe acabou mudando de planos. Um grupo com quatro atletas, além do treinador Kiko Klaser, conseguiu sair de Porto Alegre de carro e foram até Navegantes, em Santa Catarina, para pegar um voo para o Rio de Janeiro. Entre os nomes que ficaram no Rio Grande do Sul está Viviane Jungblut, que já está classificada para os Jogos Olímpicos de Paris nas águas abertas, mas abdicou de participar da Seletiva Olímpica e tentar uma vaga na piscina.