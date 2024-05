Luca Ascenço fica fora da final do Europeu Júnior de triatlo

Goiano, Luca Ascenço é filho de Santiago Ascenço, também triatleta. Atualmente, Luca é o 739º colocado do ranking mundial e o 200º das Américas. Ele disputou apenas nove competições oficiais da federação internacional de triatlo, com destaque para o top-20 no Campeonato das Américas de 2022 e o sétimo lugar no Europeu de Melila, na Espanha.