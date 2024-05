Isaquias Queiroz lidera suas baterias e vai à final na Hungria

Começou, nesta sexta-feira (10), a Copa do Mundo de Canoagem Velocidade, em Szeged, na Hungria. Três brasileiros estiveram presentes nas disputas das eliminatórias masculinas do C1 500m e C2 500m. Nas provas individuais, Isaquias Queiroz liderou suas chaves e avançou à final principal da competição. Por outro lado, Gabriel Nascimento disputará a final B da categoria. Mais tarde, em duplas, Nascimento voltou às águas ao lado de Mateus dos Santos, mas também ficou de fora da decisão principal.

Na primeira disputa, pela manhã, Isaquias venceu a bateria 2 mesmo sem forçar muito a remada. Ele percorreu os 500 metros com o tempo de 1min52s93, quase cinco segundos à frente do segundo colocado. Por sua vez, Gabriel Nascimento liderou a bateria 4 com um ritmo um pouco superior, marcando 1min51s97, cruzando a linha de chegada um segundo antes do segundo lugar.

Assim, ambos atletas da canoagem brasileira se classificaram às semifinais da competição. Por lá, Isaquias Queiroz melhorou a sua marca e chegou na 1ª colocação de sua bateria com o tempo de 1min50s91. Enquanto, Gabriel Nascimento piorou em quase dois segundos a sua marca, ficou em 4º de sua chave, e não disputará a grande decisão. Os dois atletas do Brasil voltarão às águas de Szeged neste sábado (11), com Isaquias sendo o único a ter chances de medalha.