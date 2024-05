Brasil poupa e empata com a Colômbia no Grand Prix da IBSA

O Brasil empatou com a Colômbia em 1 a 1 no encerramento da primeira fase do Grand Prix da IBSA de futebol de cegos, na tarde desta quarta-feira (29), em Schiltigheim, na França. Já classificada para a semifinal, a equipe poupou dois dos jogadores titulares, mas ainda assim assegurou a primeira colocação do grupo B. O adversário da próxima fase será a China, nesta quinta, às 15h.

Matheus, Maicon, Cássio, Raynã e Jonatan foram os jogadores que começaram a partida. Destes, apenas Maicon e Cássio também haviam iniciado os dois primeiros jogos da competição, contra a Tailândia e a França, que o Brasil havia vencido. Craque do time, Nonato não saiu do banco de reservas por opção do técnico Fábio Vasconcelos, assim como o goleiro Luan.

Em quadra, o jogo foi pouco movimentado pelos primeiros 15 minutos e ganhou emoção no segundo tempo. Maicon abriu o placar no início do segundo tempo, com uma bela jogada individual. Ele saiu do campo defensivo e driblou todo o time colombiano até chegar na área e finalizar. O Brasil chegou perto do segundo gol, também com Maicon, mas foi a Colômbia que chegou ao empate com Hernandez, a dois minutos do fim.