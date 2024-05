Cristiano Ronaldo faz 2 gols e fecha Saudita com artilharia e recorde

Cristiano Ronaldo foi protagonista na vitória do Al-Nassr por 4 a 2 diante do Al-Ittihad nesta segunda-feira (27), no Al-Awwal Park, em Riad, pela 34ª e última rodada do Campeonato Saudita.

O que aconteceu

O atacante português fez dois gols. Cristiano Ronaldo balançou as redes aos 47' do primeiro tempo, esbanjando velocidade e poder de definição após lançamento, e aos 19' da etapa final, de cabeça em jogada de escanteio.

Os dois gols fizeram CR7 superar recorde de gols em uma única temporada do Campeonato Saudita. Cristiano Ronaldo terminou a Saudi Pro League com 35 gols em 31 jogos (média de 1,13 g/j). O recorde anterior pertencia a Abderrazak Hamdallah, que marcou 34 vezes na temporada 2018/19, também vestindo a camisa do Al-Nassr.