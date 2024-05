Fernando Rufino conquista o bronze no KL2 do Mundial

O brasileiro Fernando Rufino conquistou mais uma medalha para sua coleção. Ele faturou o bronze na disputa do KL2 200m no Mundial de paracanoagem, em Szeged, na Hungria, na manhã desta sexta-feira (10). Débora Benevides (VL2 200m) e Mari Santilli e Thais Freitas (VL3 200m) também disputaram finais, mas não conseguiram um lugar no pódio.

Fernando Rufino, o Caubói de Aço, conquistou a medalha de bronze no KL2 200m, com a marca de 43s64. Ele ficou atrás do australiano Curtis McGrath, ouro com 42s89, e do britânico David Phillipson, prata com 43s60. Com o pódio, Rufino garantiu sua sexta medalha em Mundiais de paracanoagem. Agora, ele tem dois ouros, duas pratas e dois bronzes.

O campeão paralímpico ainda pode faturar mais um pódio nesta edição, na disputa do VL2 (canoa), cuja final ocorrerá neste sábado (11), às 06h16 (horário de Brasília). Rufino foi medalhista de ouro nesta prova nos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020 e foi campeão mundial no ano passado, fazendo dobradinha com o compatriota Igor Tofalini.