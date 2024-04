Beatriz Ferreira revela bastidores de Tóquio e projeta Paris

Bastidores "Ela chorou muito", entrega o treinador. "Chorei, chutei, bati", concorda Bia. "Jogou cadeira, se xingou de tudo. Mas é bom chorar para tirar a raiva", completa Mateus Alves. O técnico, no entanto, admite que até agora não engoliu direito aquela derrota para a irlandesa Kerrie Harrington. "2021 é discutível. Demorei um ano para assitir a luta porque eu não gosto de reclamar de arbitragem, mas é discutível. Nós fizemos uma estratégia para o combate e os juízes viram algo completamente diferente do que nós estávamos sentindo, tanto ela quanto a gente. Então, você faz uma estratégia, acredita que foi bem e quando olha perde o primeiro round por 4 a 1? Aí você muda a estratégia e o cara dá de novo o resultado para a adversária? Então, isso atrapalha o desenvolvimento. O boxe olímpico é muito rápido", lamenta. Apesar de ter ficado engasgado com a derrota, foi Mateus Alves que consolou Beatriz Ferreira e a fez se recuperar para receber a medalha de prata com sorriso no rosto. "Eu falei para ela: aconteceu, levanta a cabeça. É feio chegar num pódio e demonstrar o choro, demonstrar tristeza. Valoriza a prata. Prata olímpica, campeã mundial, campeã pan-americana... Quem vai te contestar? Só você está se contestando. Não precisa pedir desculpa para ninguém. Valoriza porque você já é diferenciada e vai buscar o ouro na próxima". "Aí eu me acalmei, pensando e realmente eu tinha que valorizar aquele momento porque iria passar e eu tinha que curtir. Claro, estava com raiva, mas a raiva ia se transformar em mais energia para continuar no caminho de querer a medalha dourada", afirmou Beatriz Ferreira, que, no entanto, diz que não se sente pressionada a ganhar o ouro em Paris-2024. Mãe de todas em Paris "Coloquei uma meta, tenho condição de atingir e eu estou fazendo tudo o que está ao meu alcance. Estou com a consciência boa, estou tranquila, não estou me auto-pressionando. Eu quero muito, eu tenho essa vontade. É por isso que eu treino. A gente tem que ter um objetivo. Então, meu objetivo é ser campeã olímpica, mas não tem pressão nenhuma. Eu estou me divertindo o tempo todo, ainda mais que eu sei que é uma possível despedida (do boxe olímpico). Então, eu estou fria, estou serena. Estou pronta para aquilo ali", garante com toda a confiança do mundo. Assista à entrevista na íntegra BEATRIZ FERREIRA - SEM LIMITES