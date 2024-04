Equipes do recurvo caem na 1ª rodada da etapa de Xangai

As equipes brasileiras masculina e feminina do arco recurvo já se despediram da etapa de Xangai da Copa do Mundo de tiro com arco. Em ambas categorias, o Brasil foi derrotado pelas equipes dos Estados Unidos na primeira rodada eliminatória, realizada nesta quinta-feira (25).

As disputas

Após terminar a fase de ranqueamento na 24ª posição, com 1942 pontos, o time formado por Matheus Gomes, Bernardo Oliveira e Jhonata Brasil encararam os norte-americanos Brady Ellison, Jackson Mirich e Jack Williams, que ficaram em 9º lugar com 2008 pontos. No confronto, o trio estadunidense dominou a disputa e ganhou os três sets, com parciais de 54-52, 55-53 e 56-51.

Enquanto isso, na equipe do Brasil feminina, o trio formado por Natalie Maria, Graziela Paulino e Isabelle Estevez acabou a fase de ranqueamento em 23º lugar, com 1869 pontos. Na eliminatória, elas encararam as norte-americanas Catalina Gnoriega, Casey Kaufhold e Jennifer Fernandez, que ficaram na 10ª posição. As arqueiras do Brasil saíram na frente da disputa e venceram o primeiro set por 48 a 44. Porém, na sequência, a equipe dos Estados Unidos embalou três sets seguidos (47-51,48-52, e 44-50) para fechar a partida.