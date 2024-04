Valdenice Conceição se classifica à Olímpiada de Paris

Tem mais Brasil em ação

A competição conta com cerca de 76 atletas, de 18 países, que estarão nas águas norte-americanas. Ao longo dos três dias de disputa, o Brasil participará de 6 provas na Flórida: K2 Masculino 500 metros; C2 Masculino 500 metros; C1 Feminino 200 metros; C1 Masculino 500 metros; K1 Masculino 1000 metros e K1 Feminino 500 metros. Além disso, todas as provas oferecem duas cotas Olímpicas para os vencedores, com exceção da C1 masculina.

Ainda nesta manhã de quarta-feira, Vagner Souto, que conseguiu a vaga aos Jogos de Paris 2024 ontem (23) no C2 500 metros, disputou as classificatórias do K1 1000 metros masculino. Ele já competiu na primeira eliminatória, fez o tempo de 03min43s081 e ficou em segundo lugar na primeira bateria. Com o resultado, o brasileiro garantiu vaga para a final direta que acontece às 13h35.