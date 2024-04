Vagner Souta é bronze e garante vaga à Olimpíada no K1 1000m

Alô Paris, mais uma vaga para o Brasil! Vagner Souta conquistou, nesta quarta-feira (24), a quarta vaga da canoagem de velocidade brasileira para os Jogos Olímpicos Paris 2024. O brasileiro foi bronze do Caiaque 1000 metros no Campeonato Pan-Americano de Canoagem de Velocidade e Qualificatória Olímpica das Américas 2024, sediado na Flórida, nos Estados Unidos.

Assim como as demais provas individuais da competição, o K1 1000m tinha apenas duas cotas olímpicas em jogo. Porém, o norte-americano Jonas Ecker, que foi prata na disputa do K1 1000m, já havia garantido vaga através do K2 1000m, na terça-feira (23) e, de acordo com o sistema qualificatório olímpico da canoagem velocidade, um mesmo atleta não pode conseguir duas cotas para Paris. Assim, Vagner Souta, que foi medalhista de bronze na prova, "herdou" a segunda vaga da prova individual e carimbou seu passaporte.

A trajetória para a conquista de Vagner Souta, que foi medalha de bronze no K2 500m ontem (23), começou nas classificatórias do K1 1000 metros masculino. Por lá, ele ficou em segundo lugar na primeira eliminatória, com o tempo de 03min43s081 e garantiu a vaga para a final direta. Na grande final, o ouro ficou com o uruguaio Matias Valentin Otero, atleta que percorreu os 1000 metros mais rápido, com o tempo de 3min31s203. A medalha de prata foi para o estadunidense Jonas Ecker, com 3min33s485. Por fim, completando o pódio, Vagner Souta marcou o tempo de 3min34s615.