Rogério Sampaio será chefe de missão do Time Brasil em Paris

"Além da competência e da boa gestão que marcam a trajetória desde sua chegada ao COB, admiro o Rogério pela capacidade de liderança. Acredito que ele tem total capacidade de comandar a Missão para uma ótima campanha em Paris", disse o Presidente do COB, Paulo Wanderley.

"Eu já havia participado do Seminário de Chefia de Missão em Paris, no ano passado, e tenho supervisionado todas as iniciativas em relação aos Jogos. Acredito que isso vai contribuir para reforçar o trabalho que a área de Alto Rendimento já tem feito diariamente", complementou Rogério Sampaio.

Equipe técnica

Para assessorar Rogério na reta final de preparação, além do dia a dia em Paris-2024, foi designada uma equipe técnica que já está envolvida na organização. Serão três subchefes para a Missão: o diretor de alto rendimento, Ney Wilson, a gerente de planejamento e desempenho esportivo, Mariana Mello, e a gerente de jogos e operações internacionais, Joyce Ardies.

Ney Wilson acompanhou Rogério Sampaio no seminário de Chefia de Missão dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 no ano passado. Mariana Mello e Joyce Ardies ocupam funções técnicas para a preparação rumo a Paris. Além disso, ambas têm experiência como Chefes de Missão em eventos anteriores.

Diretoria na delegação

Além da chefia de missão encabeçada pelos quatro líderes, integrantes da diretoria do COB também farão parte da delegação. Kenji Saito, diretor de desenvolvimento e ciências do esporte, vai ajudar na liderança dos serviços multifuncionais que o COB oferecerá em Paris. Luciano Hostins, diretor da área jurídica, atuará nas questões legais. Isabele Duran auxiliará na coordenação dos trabalhos financeiro e administrativo, áreas que dirige no Comitê.