Orlando Luz perde nas duplas e se despede de Ostrava

Orlando Luz encerrou sua participação no Challenger de Ostrava, na República Tcheca. Na manhã desta quarta-feira, o brasileiro número 109º no ranking de duplas da ATP foi derrotado ao lado do norte-americano Evan King. Eles perderam de virada para o tcheco Patrick Rikl e o ucraniano Vitaly Sachko, com parciais de 5/7, 6/4 e 10-6.

Embora tenha acabado nesta quarta-feira, a partida começou na tarde da última terça-feira (23). Contudo, as duplas só jogaram 10 games da primeira parcial. Isso porque o mau tempo na cidade de Ostrava fez com que os jogos do Challenger fossem suspensos. Quando o duelo foi paralisado, o placar estava empatado em 5/5.

Além do torneio de duplas, Orlando também participou das disputas no simples. No entanto, ele não conseguiu entrar na chave principal da competição. Ele venceu a primeira rodada do qualificatório, mas acabou derrotado na partida decisiva contra eslovaco Norbert Gombos.