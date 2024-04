Kim Iwasaki para nos 32 avos de final do WTT Youth de Spa

Na manhã desta quarta-feira (24), o Brasil voltou à mesa nas disputas do Sub-19 do WTT Youth Contender Spa, na Bélgica. Kim Iwasaki, último remanescente do país no torneio, jogou a fase de 32 avos de final. O duelo foi contra o francês Flavio Moutier, número 41 do ranking mundial de jovens, mas com derrota do brasileiro por 3 sets a 1.

Nos jogos da fase de grupos, ontem (23), Kim Iwasaki conseguiu dois resultados positivos. Na 20ª chave, o brasileiro bateu o holandês Sam Groenewoud e o belga Xavier Wats, ambos pelo placar de 3 sets a 0. Dessa forma, com a liderança do grupo, Kim se classificou à fase de 32 avos de final da disputa masculina do Sub-19 e foi o único brasileiro classificado no dia.

Assim, Kim Iwasaki voltou à mesa nesta quarta-feira para lutar por uma vaga na fase 16 avos de final. O brasileiro é o atual número 75 do ranking mundial de jovens, e teve como adversário o francês Flavio Moutier. Na mesa, Kim Iwasaki foi superado por 3 sets a 1, com parciais de 11/6, 8/11, 7/11 e 5,11. O resultado, então, encerrou a participação brasileira na competição.