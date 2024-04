Grael e Simões se aproximam da vaga olímpica em Hyères

Vaga próxima! Na disputa da classe 49er da Semana Olímpica de Hyères, na França, os brasileiros Marco Grael e Gabriel Simões assumiram a quarta colocação geral com os resultados obtidos nesta quarta-feira (24). Com três barcos da Alemanha à frente, eles se encontram no segundo lugar no ranking de países e estão muito perto da vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Depois da vitória em uma regata no dia anterior, Marco e Gabriel abriram sua participação com uma boa quinta posição. Na sequência, eles alcançaram a vice-colocação na 11ª corrida do torneio e chegaram a assumir a liderança da classificação geral. Porém, após um 21º lugar, os brasileiros caíram para quarto, com o somatório de 78 pontos perdidos. Os compatriotas Gustavo Abdulklech e Nicolas Bernal, por sua vez, seguem em 18º em Hyères.