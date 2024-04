Demoliner derrota irmão de Tsitsipas nas duplas de Roma

Marcelo Demoliner e o sueco Andre Goransson estão nas quartas de final do Challenger de Roma, na Itália. Nesta quarta-feira (24), a dupla estreou com vitória diante do espanhol Sergio Matos e o grego Petros Tsitsipas, irmão mais novo de Stefanos Tstsipas. Marcelo Zormann e Fernando Romboli também entraram em quadra, mas acabaram superados pela parceria melhor ranqueada do torneio.

A vitória de Demoliner e Goransson foi definida no saque. A dupla marcou 4 aces ao longo da partida, assim como conquistou quase 90% dos pontos de primeiro saque. No segundo serviço, a taxa ficou em 64%. Além disso, devolveram muito bem os segundos serviços dos rivais para gerar 7 breakpoints, dos quais 3 acabaram convertidos e garantiram a classificação com um duplo 6/3.