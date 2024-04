Danilo Fagundes não passa da classificatória em Budapeste

Na etapa de Budapeste da Copa do Mundo de pentatlo moderno, o brasileiro Danilo Fagundes encerrou sua campanha ainda na fase classificatória do torneio. Esta é a segunda competição internacional que o atleta de 34 anos disputa neste mês, já que também esteve presente na etapa de Ankara, na Turquia.

Na natação, Danilo finalizou o percurso no tempo de 02min06s95, ficando em 18º lugar na sua bateria. Mais tarde, ele seguiu para a disputa da esgrima, onde obteve 12 vitórias em 18 duelos. Finalizando a etapa classificatória, o brasileiro se recuperou na laser run, acabando na quinta colocação geral com a marca de 10min25s10. Dessa forma, Fagundes encerrou na 18ª posição da sua chave e não conseguiu seguir adiante em Budapeste. Anteriormente, na última quarta-feira (17), Danilo Fagundes havia competido na etapa de Ankara da Copa do Mundo. Assim como na Hungria, ele não conseguiu superar a qualificatória, ficando na 25ª colocação do grupo B. Entre a mulheres, a brasileira Isabela Abreu caiu na etapa inicial ao terminar em 23º lugar na sua respectiva chave.