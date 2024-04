Consistente, Thiago Wild bate russo e vai à 2ª rodada em Madri

Thiago Wild está na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, na Espanha. Na manhã desta quarta-feira (24), o paranaense número 63 da ATP enfrentou o russo Roman Safiullin na estreia do torneio. Fazendo uma partida consistente, Wild aplicou um duplo 6/4 em pouco mais de 1h24min para avançar.

Este foi o terceiro encontro de Thiago Wild e Roman Safiullin no circuito profissional. No placar dos embates, o brasileiro agora leva vantagem por 2 a 1, somando com um triunfo na primeira rodada do Challenger de Zagreb, em 2021. Mais recentemente, o russo levou a melhor na mesa fase do Challenger de Estocolmo do ano passado.

Na próxima rodada do Masters 1000 de Madri, Thiago Wild tem pela frente o italiano Lorenzo Musetti. Atualmente na 29ª posição do ranking, Musetti já esteve no top-15 da lista no ano passado e é o 28º tenista melhor ranqueado da competição. Ele e Wild vão reeditar a final do US Júnior de 2018, na qual o brasileiro levou a melhor.