Montpellier, de Bryan Monte, larga bem nas quartas da Champions

Atuando na posição de lateral-esquerdo, Bryan terminou o jogo com quatro gols marcados em cinco finalizações tentadas. Ele ainda deixou duas assistências e levou uma punição de dois minutos ao longo da partida. Os líderes do ataque do Montpellier foram o francês Yanis Lenne e o sueco Lucas Pellas, com oito gols cada um. Já do lado do THW Kiel, destaque para Eric Johansson, da Suécia, autor de também oito tentos.

Em vantagem na série de mata-mata, o Montpellier poderá definir sua classificação à semifinal da Champions no próximo confronto. O clube alemão mandará o duelo, que acontecerá no dia 2 de maio, às 13h45. Quem terminar na frente pelo placar agregado será o classificado no torneio europeu. Atual vice-campeão da sua liga nacional, o time francês foi finalista da competição em 2018, quando perdeu o título para o HBC Nantes, também da França.