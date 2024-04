Brasileiros param no quali da Copa do Mundo de tiro com arco

A etapa de Xangai da Copa do Mundo de tiro com arco começou na madrugada desta quarta-feira (24). Pelas disputas individuais masculinas e femininas da fase de ranqueamento do arco recurvo, seis brasileiros entraram em ação, mas nenhum deles conseguiu avançar ao mata-mata da competição. Matheus Gomes, 85º lugar, e Natalie Dias de Souza, 66º lugar, foram os melhores colocados do Brasil.

A competição

O ranqueamento é a primeira fase da competição, nele, os 64 primeiros colocados avançam para a disputa da chave eliminatória de 32 avos de final. Em seguida, os atletas fazem disputas diretas para seguir avançando às finais do torneio. O Brasil, no entanto, não conseguiu classificar nenhum atleta ao mata-mata do arco recurvo individual.

No masculino, Matheus Gomes foi o melhor colocado brasileiro, na 85ª posição com 649 pontos. Na sequência, Bernardo Oliveira fez os mesmos 649 pontos e ficou em 86º lugar. Por fim, Jhonata Lopes foi o 95º colocado com 644. A pontuação de corte foi de 657 (SO 9), atingida pelo mexicano Carlos Rojas.