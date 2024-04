Brasil leva dois ouros nas equipes mistas do Pan de judô no Rio

Mais duas douradas para o Brasil! A manhã desta quarta-feira (24), reservou a disputa do segundo dia do Campeonato Pan-Americano e da Oceania de judô, no Rio de Janeiro. O dia contou com as competições de equipes mistas sub-18 e sub-21. Em ambas, o Brasil alcançou o lugar mais alto no pódio.

Começando pela competição de Cadete (sub-18), o Brasil disputou a final direta diante da equipe do Chile, e venceu o confronto por 4 a 0. O time brasileiro teve os judocas Fernando Mitsuda, Aline Santos, Silas Alencar e Gabriela Naomi como representantes. Todos eles venceram seus duelos individuais e garantiram a vitória na competição.

Já nas disputas do Júnior (sub-21), os adversários foram as equipes do Canadá e do Chile pela 1ª fase. No primeiro confronto, Jesse James, Evellyn Chagas, Andrey Coelho e Bianca Reis ganharam seus duelos e o Brasil venceu o Canadá por 4 a 0. Na sequência, contra a equipe chilena, Evellyn Chagas, Breno Dias, Júlia Henriques e Ana Beatriz venceram suas disputas, enquanto Tomas Hernandez descontou para o Chile, e o placar ficou em 4 a 1.