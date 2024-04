São Paulo vence o Cruzeiro e vai à final da Copa do Brasil Sub-17

Tricolor finalista! No jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-17, o São Paulo derrotou o Cruzeiro por 3 a 1 e se classificou para a decisão da competição nacional. A equipe paulista buscará seu terceiro título no torneio e aguarda a definição do seu adversário, que sairá do confronto entre Fluminense e Sport.

Os autores dos gols da vitória do São Paulo foram Pedro Ferreira, Lucca e Gustavo, enquanto Felipe Morais descontou para o Cruzeiro. Os mineiros, inclusive, haviam vencido a primeira partida pelo placar de 1 a 0. Esta será a quinta final do Tricolor Paulista na história da Copa do Brasil Sub-17. Ao todo, o clube possui dois títulos, conquistados em 2013 e 2020.

A partida

No início jogo, o São Paulo abriu o placar com meia Pedro Ferreira, que arriscou da entrada da área para deixar o seu. O Cruzeiro respondeu com o ponta Rayan Lelis, que foi lançado em velocidade e finalizou para boa defesa do goleiro João. Mais tarde, aos 20 minutos, o volante Felipe Morais bateu cruzado e igualou a partida. Antes do fim da primeira etapa, o centroavante Gustavo marcou de cabeça o segundo gol do Tricolor no confronto.