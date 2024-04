Pan de judô: com 16 medalhas, Brasil lidera disputa no sub-21

Após o show da equipe cadete (sub-18), foi a vez do time júnior do Brasil fazer a festa no Rio de Janeiro no Campeonato Pan-Americano e da Oceania de judô. Os juniores da delegação brasileira conquistaram 16 medalhas, sendo oito de ouro, duas de prata e seis de bronze nas lutas desta terça-feira (23), na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio. O foco agora será na disputa por equipes das duas classes das categorias de base nesta quarta (24).

No feminino, o Brasil dominou por completo a disputa, com seis de sete ouros possíveis. Destaque para Clarice Ribeiro (-48kg) e Rafaela Rodrigues (-52kg), que fizeram uma dobradinha no Pan, se tornando campeãs continentais no sub-18 e no sub-21 na mesma semana. Júlia Henriques garantiu o título no 57kg; Kaillany Cardoso foi campeã nos 70kg; Dandara Camilo venceu nos 78kg e Evellyn Pereira levantou a torcida com um belo ippon na final do +78kg. "Estou feliz que eu consegui colocar em prática tudo que eu venho treinando. Ainda mais em casa, é uma sensação diferente, minha família está aqui assistindo. É um sentimento de gratidão e de dever cumprido", disse Rafaela Rodrigues após ganhar dois ouros no Pan.