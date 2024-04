Orlando Luz tem partida suspensa em Ostrava por conta de chuva

Simples em Ostrava

Orlandinho também disputou o qualificatório do simples no Challenger de Ostrava. As partidas aconteceram nesta segunda-feira (22), mas com eliminação para o brasileiro. Na primeira partida, ele enfrentou o jovem de 17 anos Petr Brunclik, anfitrião do torneio e número 998 do ranking mundial. A partida entre eles durou duas horas e doze minutos, e Orlando Luz venceu o confronto por 2 a 1 com parciais de 3-6, 6-4, e 6-2.

Na sequência, entretanto, derrota para o brasileiro diante do eslovaco Norbert Gombos (499º). Orlando até saiu na frente na primeira parcial com um 6-4, mas sofreu a virada nos dois sets seguintes por 6-4 e 7-6. O tie-break do último set foi totalmente favorável ao eslovaco, que dominou a disputa e fechou com um 7-1.