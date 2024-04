Minas bate União e avança às quartas de final do NBB

Na primeira partida das oitavas de final, o Minas venceu o União Corinthians por 83 a 73 em Santa Cruz do Sul. Dessa vez jogando na Arena UniBH, os mineiros garantiram mais uma vitória para avançar de fase nos playoffs do NBB. No primeiro tempo, os dois times foram se alternando na liderança do jogo. Mas, na segunda metade da partida, o Minas melhorou o aproveitamento nos arremessos de quadra para se distanciar no placar e assegurar a vitória por oito pontos de diferença. Paranhos foi o destaque do Minas na vitória com 21 pontos, 11 rebotes e 26 de eficiência.

Vitória na prorrogação

A disputa entre São Paulo e Unifacisa tem sido uma das melhores nas oitavas de final do NBB. No primeiro jogo, no Morumbi, o Tricolor ganhou por 99 a 93. Dessa forma, a Unifacisa precisava da vitória nesta terça em Campina Grande para forçar o terceiro jogo entre as equipes. O time paraibano chegou a abrir 14 pontos de vantagem durante o jogo. Mas o São Paulo conseguiu tirar a diferença e empatar o jogo em 88 a 88 ao fim do tempo regulamentar. Na prorrogação, a Unifacisa levou a melhor e venceu o jogo por 107 a 104.