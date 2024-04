Metodologia Hugo Calderano apresenta tênis de mesa em shopping

Hugo Calderano é a maior referência do Brasil no tênis de mesa e disputará em Paris-2024 sua terceira Olimpíada. Único das Américas a ter alcançado a terceira colocação do ranking mundial, o brasileiro é o melhor do continente na história. Nesta terça-feira (23), ele e todos os praticantes do esporte, profissionais ou amadores, celebram o Dia Mundial do Tênis de Mesa. E, por meio da Metodologia Hugo Calderano By FitPong (MHC), o atleta promove a modalidade de 22 a 28 de abril no Shopping Pier 21 em Brasília.

"A Semana do Tênis de Mesa no Shopping Pier21 certamente vai contribuir para o crescimento da modalidade. É uma oportunidade excelente para promover o tênis de mesa e seus benefícios para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Além disso, por meio de desafios e atividades lúdicas que todas as pessoas podem participar gratuitamente, nós estamos aplicando os pilares que fizeram e ainda fazem parte da trajetória do Hugo", explicou Jorge Vieira, treinador de tênis de mesa e responsável pela gestão da MHC.

Escolha pelo tênis de mesa

Trazer crianças para o esporte com atividades lúdicas é um dos objetivos da MHC, criada com o intuito de popularizar o tênis de mesa no Brasil. O próprio Hugo Calderano considera que o fato de ser uma modalidade divertida foi fundamental para que ele a escolhesse.