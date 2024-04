José Pereira e Danielzinho vão às oitavas de final em Concepción

O Brasil terá dois atletas nas oitavas de final do ATP Challenger de Concepción, no Chile. José Pereira derrotou o chileno Ignacio Becerra Otarola por 2 a 0 e Daniel Dutra Silva avançou na chave após uma desistência do argentino Renzo Olivo enquanto o brasileiro precisava de apenas mais um game para fechar o jogo.

Primeiro a entrar em quadra nesta terça-feira, José Pereira foi dominante contra o chileno Ignacio Becerra Otarola. O brasileiro cedeu apenas dois games para o atleta da casa, vencendo a partida por 6/2 e 6/0. É a segunda partida seguida onde José Pereira aplica um pneu no seu adversário. Na próxima rodada, ele enfrenta o argentino Hernan Casanova, que é o cabeça de chave número 7 do torneio. Em seguida, Daniel Dutra Silva teve uma boa vitória contra Renzo Olivo, da Argentina, cabeça de chave número 3 do Challenger de Concepción. O brasileiro venceu o jogo por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 5/1, após o argentino se retirar da partida. Nas oitavas de final, Danielzinho joga contra o argentino Facundo Mena.