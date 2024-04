Em meio a temporal, Brasil vence no Sul-Americano Sub-20

O Brasil estreou com vitória no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 de futebol feminino. Na tarde desta terça-feira (23), a equipe comandada pela técnica Rosana derrotou a Argentina por 2 a 0, em jogo afetado por uma forte chuva em Guayaquil, no Equador. Giovanna Fernandes e Ana Flávia marcaram os gols da seleção brasileira no jogo.

Logo no início do jogo, Giovanna Fernandes abriu o placar em Guayaquil. Aos três mintuos, a brasileira mandou um chute de fora da área, para marcar um golaço, encobrindo a goleira e mandando a bola no ângulo. O segundo saiu no final do primeiro tempo, novamente com uma finalização de fora da área. Ana Flávia chutou de longe e a goleira argentina falhou na tentativa da defesa.

No segundo tempo, a chuva apertou na cidade do litoral equatoriano, com alguns dos refletores do estádio se apagando. Com o acúmulo de água no campo, assim como a luminosidade diminuindo com o fim da tarde, a árbitra parou o jogo aos 20 minutos do segundo tempo. Após 50 minutos de jogo parado, a partida foi retomada, mas sem alteração no placar.