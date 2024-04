Brasil ganha 19 medalhas na abertura do Pan de judô no Rio

Quem inaugurou a contagem foi a jovem piauiense Jeissiara Gomes, de 15 anos. Ela venceu a primeira final do evento continental, superando a equatoriana Mikaela Cushquicushma por ippon e colocou o hino nacional brasileiro para tocar pela primeira vez no ginásio. "Eu estou super feliz com essa conquista. É muito bom ganhar minha primeira medalha internacional, no meu primeiro ano de Sub-18. Um sentimento inexplicável, com toda a torcida do Brasil gritando seu nome, reagindo à forma que você luta. É espetacular", contou a judoca.

Após o ouro de Jeissiara, o Brasil ainda ganhou outras 10 medalhas douradas no Pan de judô. Dessa forma, o país terminou em primeiro lugar no quadro de medalhas da categoria sub-18, que contou com a participação de 13 países.