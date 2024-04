Apadevi avança às quartas do Regional Nordeste de futebol

Após empatar em 0 a 0 suas duas partidas anteriores, a Apadevi deixou a classificação às quartas de final assegurada com a vitória, ao alcançar os cinco pontos. O Regional Nordeste conta com três grupos, sendo dois com quatro equipes e um com cinco. Todos jogam entre si nas chaves em turno único. Assim, os oito melhores colocados no geral se classificam, independentemente do grupo.

Quem já colocou o pé na próxima fase foi a Apace-PB (Associação Paraibana de Cegos), atual bicampeã do evento, que bateu o CAP-BA (Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual) por 2 a 0, gols de Jardiel e Maicon. Outros times classificados são os maranhenses de Cedemac (Centro Desportivo Maranhense de Cegos) e Escema (Escola de Cegos do Maranhão). Eles empataram sem gols no confronto direto. Por fim, nesta quarta-feira (24), a competição definirá todos os cruzamentos do mata-mata.