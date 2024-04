Abouba inicia busca pelo título francês nesta quarta-feira

Sobre a final

No retrospecto da temporada, cada equipe ganhou uma partida quando jogou em casa, diante de sua torcida. O confronto desta quarta-feira (24) ocorrerá em Saint-Nazaire, enquanto o Tours mandará o segundo duelo no próximo domingo (28) às 14h. Rubinho, auxiliar técnico de Bernardinho na seleção masculina do Brasil, é o comandante do adversário de Abouba na decisão.

"Precisamos ser pacientes no ataque porque é um time que defende muito e devemos manter um saque agressivo durante a partida. Meu foco está 100% nessas duas partidas para buscar o título e, fazendo bons jogos, será consequência do trabalho feito durante a temporada", completou o oposto do Tours.