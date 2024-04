Sesi Franca e Paulistano se garantem nas quartas do NBB

O primeiro duelo entre Sesi Franca e Mogi das Cruzes foi mais apertado, com Franca ganhando por 78 a 66. Mas nesta segunda, no Pedrocão, os atuais campeões do NBB passaram um rolo compressor no adversário, vencendo a partida por uma diferença de 40 pontos. Com 60% de aproveitamento nos arremessos de quadra, o Sesi Franca dominou a partida desde o primeiro quarto para garantir a classificação. Assim como no primeiro jogo, novamente o pivô Márcio foi o destaque francano com 30 de eficiência e um duplo-duplo, com 13 pontos e 18 rebotes. Já o cestinha da partida foi Lucas Dias, com 19 pontos.

No outro jogo da noite, Paulistano e Corinthians se enfrentaram no Ginásio Antônio Prado Jr. No primeiro jogo, os alvirrubros ganharam por 83 a 65. Precisando da vitória, o Timão liderou boa parte do primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 35 a 33. Mas o time caiu de rendimento no terceiro quarto e viu o Paulistano disparar no placar para garantir o triunfo por 77 a 68. Victão foi o destaque dos donos da casa, com 19 pontos. O cestinha do jogo foi Rafael Hettsheimer, do Corinthians, com 21.