Sesi Bauru derrota Joinville e volta à final da Superliga

Está definida a final da temporada 2023/2024 da Superliga Masculina de vôlei. Na noite desta segunda-feira (22), o Sesi Bauru venceu o Joinville Vôlei por 3 a 0, com parciais de 25/17, 25/20 e 25/20. Com o resultado, a equipe paulista ganhou por 2 a 1 a disputa "melhor de três" da semifinal da Superliga Masculina. O Sesi enfrenta o Vôlei Renata na decisão que acontece no domingo (28), às 10h, no Ginásio Geraldão, no Recife.

Campeão da Superliga Masculina 2010/2011, o Sesi está de volta à final pela primeira vez desde a temporada 2018/2019. Essa também será a primeira vez do time na decisão desde sua ida ao interior de São Paulo, em Bauru. Do outro lado da quadra estará o Vôlei Renata, de Campinas, que tenta o seu primeiro título da competição. Já Joinville encerra sua primeira participação na elite do vôlei nacional na quarta posição. É o melhor resultado de um time de Santa Catarina na Superliga desde o título do antigo Cimed/Florianópolis em 2010. Como foi o jogo Os dois primeiros duelos entre Sesi Bauru e Joinville foram totalmente equilibrados, com uma vitória por 3 a 2 para cada lado. Mas no jogo decisivo, o domínio foi do Sesi. Se em outros momentos da Superliga o time dependeu do poder de definição do oposto Darlan, dessa vez o time jogou melhor coletivamente. Com o líbero Douglas Pureza de volta ao grupo, o passe da equipe melhorou em comparação aos últimos jogos. Assim, o levantador Thiaguinho conseguiu distribuir melhor os ataques da equipe.