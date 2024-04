Seleções brasileiras 3x3 embarcam para o Pré-Olímpico do Japão

No masculino, o Brasil conseguiu a vaga no Pré-Olímpico após o quarto lugar no Mundial do ano passado e competirá no grupo A, ao lado de Lituânia, Letônia e Porto Rico. Já na outra chave, Egito, França, Japão e Mongólia lutarão pela classificação ao mata-mata e, depois, pela vaga em Paris-2024. Entre as mulheres, a seleção brasileira se classificou com o segundo lugar na última AmeriCup e enfrentará Alemanha, Áustria e Japão. O grupo B conta com Austrália, Canadá, Holanda e Quênia.

"É um campeonato difícil, mas chegamos em um ótimo momento técnico e físico. Vamos dar o nosso melhor em busca da vaga", relatou Rafaella Bauerfeldt, técnica da equipe feminina do Brasil. Os países se enfrentam dentro dos grupos e os dois melhores se classificam direto para as semifinais. No entanto, apenas os campeões vão para os Jogos Olímpicos.

Confira a convocação completa do Brasil para o Pré-Olímpico

Masculina

André Ferros - São Paulo DC-SP

Daniel Von Haydin - Cerrado-DF

Léo Branquinho - Praia Clube-MG

Matheus Parcial - São Paulo DC-SP

Feminina

Clarissa Santos - Corinthians-SP

Luana Batista - Sampaio Corrêa-MA

Thayná Silva - Sodiê Mesquita-RJ

Vitória Marcelino - Sesi Araraquara-SP