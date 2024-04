Pamella Andrade leva o bronze no Aberto Europeu de natação

A seleção brasileira de natação paralímpica estreou no último domingo (21) no Aberto Europeu da modalidade. E, no primeiro dia de provas, o Brasil conquistou uma medalha de bronze com a nadadora paulista Pamella Cruz de Andrade. A competição é realizada na Ilha da Madeira, em Portugal, e seguirá até o próximo sábado (27).

Pamella subiu no pódio na prova de 200m medley, da classe SM7 (limitação físico-motora). Ela finalizou a disputa com o tempo de 3min18s10 e acabou na terceira colocação. A grande campeã da prova foi a britânica Iona Winnifrith, que venceu ao bater a marca de 3min09s76. Na sequência, a ucraniana Veronika Korzhova fez 3min10s24 e levou a medalha de prata. No domingo (21), outros brasileiros também entraram na piscina no Aberto Europeu, em Portugal. Caio Amorim, da classe S8 (limitação físico-motora), ficou em oitavo lugar nos 400m livre, finalizando com o tempo de 4min47s61. Já Arthur Xavier, no S14 (deficiência intelectual), encerrou os 200m livre na sétima posição (2min04s22). Por fim, Ronystony Cordeiro e Eric Tobera terminaram os 50m peito da classe SB3 (limitação físico-motora) nas quinta e sexta colocações, com as marcas de 56s47 e 56s71, respectivamente.