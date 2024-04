Orlando Luz para no quali do Challenger de Ostrava

Orlando Luz esteve em quadra na manhã desta segunda-feira (22) para a disputa do qualificatório do Challenger de Ostrava, na República Tcheca. O tenista brasileiro enfrentou o Norbert Gombos, da Eslováquia, mas perdeu o confronto por 2 a 1 (6-4, 4-6, 6-7). Com a derrota, Luz não se classificou para a fase das oitavas de final da competição.

O quali

O tenista brasileiro começou a trajetória em Ostrava no domingo (21), no qualificatório. Na primeira rodada, Orlando Luz (atual 321º do ranking ATP) enfrentou o jovem de 17 anos Petr Brunclik, anfitrião do torneio e número 998 do ranking mundial. Em partida que durou duas horas e doze minutos, Orlandinho venceu o confronto por 2 a 1 com parciais de 3-6, 6-4, e 6-2.

Nesta segunda-feira, então, Orlando Luz enfrentou o eslovaco Norbert Gombos (499º) valendo a vaga na chave principal do Challenger de Ostrava. No entanto, o brasileiro não conseguiu superar o adversário e perdeu de virada por 2 a 1, com parciais de 6-4, 4-6 e 6-7. A partida durou quase duas horas e meia, e foi decidida no tie-break do último set. Porém, Norbert Gombos dominou a disputa e venceu o Orlando por 7 a 1 para fechar a partida.