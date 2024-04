José Pereira fura qualifying no Challenger de Concepción

Nesta semana, acontece o ATP Challenger de Concepción, no Chile. Nesta segunda-feira (22), a única vitória brasileira veio com José Pereira, na rodada final do qualifying. O brasileiro venceu Jacob Brumm, dos Estados Unidos, por 6/0 e 6/3 para garantir uma vaga na chave principal do torneio. Seu próximo adversário será Ignacio Becerra Otarola, do Chile.

Outros dois brasileiros entraram em quadra nesta segunda-feira pela rodada final do qualifying. Gabriel Decamps perdeu para o grego Stefanos Sakellaridis em um duplo 6/4. Igor Gimenez foi superado pelo argentino Franco Ribero em 7/5 e 6/0, não conseguindo avançar no torneio de simples no Chile. Já pela chave principal do Challenger de Concepción, Nicolas Zanellato entrou em quadra no fim do dia pela primeira rodada contra o peruano Gonzalo Bueno, cabeça de chave número 6 do torneio. O brasileiro saiu na frente ao vencer o primeiro set. Mas Bueno conseguiu a virada e ganhou a partida por 2 a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/0.